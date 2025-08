Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "Siamo orgogliosi della riforma della giustizia, perché anche da questa città sono emersi protagonisti di un uso politico della giustizia. Noi continueremo a combattere questa distorsione. Non siamo come Conte, che assolve gli alleati e condanna gli avversari. Non abbiamo paura del giudizio popolare. Ha fatto bene, quindi, Occhiuto a dire: ‘Siano i cittadini a giudicarci’. Avanti con Forza Italia, verso il futuro”. Così il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, in conclusione dell’intervento agli Stati Generali del Mezzogiorno.