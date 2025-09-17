

Roma, 17 set.-(Adnkronos) - "Marco Patarnello, giudice di Magistratura democratica, continua a inviare mail dal tono provocatorio e lontane anni luce dal ruolo imparziale che dovrebbe ricoprire ai suoi colleghi. Dopo aver definito Giorgia Meloni più pericolosa di Berlusconi, ora questo giudice dalla toga rossa chiede agli altri magistrati di dichiarare cosa voteranno al prossimo referendum sulla separazione delle carriere". Così il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri.

"Un atto di una gravità inaudita, che mina uno dei principi fondamentali della nostra democrazia: la libertà e la segretezza del voto. Siamo alla schedatura politica dei giudici da parte di un altro giudice. Atteggiamenti come questo non fanno altro che rafforzare la nostra convinzione sull’urgenza di una riforma che scriva finalmente la parola fine sulle correnti e sulla politicizzazione della magistratura”, conclude.

