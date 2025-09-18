

Roma, 18 set (Adnkronos) - "Vengono qui a stappare champagne, ma rispettate il Parlamento visto che non rispettate l'onore del Paese. Finché siete seduti qui siete ministri anche nostri, anche se siete di una maggioranza contro cui ci battiamo". Lo ha detto Nicola Fratoianni, in aula alla Camera, criticando la maggioranza dopo il voto sulla riforma della giustizia.



