Roma, 2 nov (Adnkronos) - "Questa controriforma della destra serve solo a colpire l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, mettendola sotto il controllo del governo: la cancelleremo con il referendum popolare, cominceremo a raccogliere le firme tra i parlamentari insieme a tutte le altre forze di opposizione". Lo scrive su X Nicola Fratoianni, di Avs.
Giustizia: Fratoianni, 'raccolta firme con altre opposizioni, cancelleremo controriforma destra'
2 novembre, 2025 • 12:23
Roma, 2 nov (Adnkronos) - "Questa controriforma della destra serve solo a colpire l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, mettendola sotto il controllo del governo: la cancelleremo con il referendum popolare, cominceremo a raccogliere le firme tra i parlamentari insieme a tutte le altre forze di opposizione". Lo scrive su X Nicola Fratoianni, di Avs.