Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "Mi piacerebbe la massima condivisione possibile ma non mi sembra questo il caso. Vedo complicato modificarla, richiederebbe ricominciare il procedimento da capo", ma comunque "mi auguro vengano dati i tempi giusti per analizzarla". Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, alla Cerimonia del Ventaglio in corso a Montecitorio. "Il testo non cambierà, sui tempi vedremo, mi auguro si possano prendere il tempo giusto per una riforma così importante".