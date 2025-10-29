

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Pare che il ministro Nordio abbia deciso di mettere la parola fine, non alla giustizia, ma alla sua ricerca. Sul caso Garlasco, dice, dobbiamo arrenderci. Troppo tempo passato, troppe carte, troppi dubbi. Come se la giustizia avesse una data di scadenza, come lo yogurt". Lo scrive sui social Davide Faraone, vicepresidente di Italia Viva.

"Eccola, la nuova filosofia del diritto all’italiana: non ‘la giustizia è uguale per tutti’, ma ‘la giustizia scade dopo vent’anni’. A pronunciarla non è un cinico del bar, quello che davanti al caffè dice che ‘tanto non si saprà mai la verità’. No, qui parla il ministro della Giustizia della Repubblica italiana. Il custode, non il becchino, della verità", conclude.

