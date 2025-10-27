

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "La riforma della giustizia è una delle sfide più importanti per restituire credibilità alle nostre istituzioni e garantire ai cittadini un sistema realmente equo. Nessun cittadino può sentirsi davvero uguale di fronte alla legge se non viene sancita in modo chiaro la separazione delle carriere tra magistratura inquirente e magistratura giudicante". Così Elena Donazzan, europarlamentare di Fratelli d’Italia.

"Chi accusa e chi giudica non possono appartenere allo stesso corpo: è una questione di garanzia e di libertà per tutti. Plaudo all’impegno del ministro Carlo Nordio e del governo Meloni, che con coraggio e coerenza stanno portando avanti una riforma attesa da anni e fondamentale per rafforzare la fiducia dei cittadini nella giustizia italiana", conclude.

