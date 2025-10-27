Roma, 27 ott. (Adnkronos) - Si terrà domani al Senato alle 10 un'assemblea congiunta dei gruppi Pd sulla riforma della giustizia che in settimana a palazzo Madama vedrà l'ultimo passaggio parlamentare prima del referendum.
Giustizia: domani alle 10 assemblea congiunta gruppi Pd
27 ottobre, 2025 • 16:43
Roma, 27 ott. (Adnkronos) - Si terrà domani al Senato alle 10 un'assemblea congiunta dei gruppi Pd sulla riforma della giustizia che in settimana a palazzo Madama vedrà l'ultimo passaggio parlamentare prima del referendum.