

Roma, 18 set.-(Adnkronos) - “Un traguardo storico, che rende onore all’impegno assoluto di Forza Italia e del governo. La separazione delle carriere è il primo serio tentativo di riformare la giustizia sulla base di un progetto ispirato da criteri di civiltà politica. Sbaglia la sinistra a contestare frontalmente ciò che in altri anni sosteneva: un processo equo è una garanzia per tutti”. Così Isabella De Monte, deputata di Forza Italia e vice responsabile del dipartimento Esteri, durante l’approvazione della riforma alla Camera per la terza lettura.

