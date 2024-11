Roma, 2 nov. (Adnkronos) - “La riforma Nordio entrata in vigore il 25 agosto stabilisce che nelle richieste di custodia cautelare non siano riportati i dati personali delle persone intercettate estranee all’indagine. Basta leggere le cronache di questi giorni per capire che la norma è palesemente violata.” Così su X il deputato di Forza Italia Enrico Costa.