

Milano, 31 gen. (Adnkronos) - Nel chiaroscuro della giustizia nel Distretto di Milano c'è una nota "dolente": i femminicidi sono stati 13, "in rilevante aumento rispetto all'anno passato. La violenza sulle donne è un fallimento della nostra società nel suo insieme, che non è riuscita, nel percorso di liberazione compiuto dalle donne in quest’ultimo secolo, ad accettare una concezione pienamente paritaria dei rapporti di coppia". E' uno dei passaggi del discorso di inaugurazione dell’anno giudiziario pronunciato dal presidente della Corte d’Appello di Milano Giuseppe Ondei.

