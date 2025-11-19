

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "Le uscite estemporanee del ministro Nordio ormai non sorprendono più e sono uscite anche molto sincere, come quando ha detto che questa legge di riforma costituzionale sulla separazione delle carriere tornerà utile per qualunque forza politica si ritrovi al governo". Lo dice Giuseppe Conte a margine di una iniziativa elettorale a Venezia.

"Questa è una legge fatta, lo ammette anche lui, per assicurare al governo di turno, alle forze di maggioranza, di non essere intralciate nella loro azione dalle inchieste della magistratura. È fatta per ricostituire e ritornare alla casta dei privilegiati della politica. Noi la combatteremo perché per noi c'è un principio di un ordinamento democratico che è fondamentale e va rispettato a tutti i costi. La legge è uguale per tutti. è uguale quindi per i politici, è uguale per i colletti bianchi, per i grandi imprenditori, come per i comuni cittadini".

