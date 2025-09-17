Roma, 17 set (Adnkronos) - Chiusa la seduta fiume alla Camera sulla riforma della giustizia. Si è infatti esaurita la lista di deputati iscritti a parlare dopo la lunga notte di interventi sul provvedimento. La seduta è stata quindi sospesa per riprendere domani dalle 12 per il voto finale.
Giustizia: chiusa seduta fiume alla Camera, voto riforma domani dalle 12
17 settembre, 2025 • 12:24
