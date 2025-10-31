

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Non abbiamo perso un solo momento: il dipartimento Giustizia di Forza Italia si è già riunito a Napoli per essere tra la gente e spiegare le ragioni di una riforma che ieri ha vissuto un momento storico con la conclusione dell’iter parlamentare e che ora entra nella fase del confronto con i cittadini, in vista del passaggio referendario". Così Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e responsabile dei dipartimenti, intervenendo al convegno 'La riforma della giustizia di Forza Italia' in corso oggi a Napoli.

"Ci troviamo in un momento importante per questa regione - prosegue - chiamata a scegliere tra un futuro nuovo e di speranza, con la candidatura di Cirielli, che Forza Italia sostiene, oppure il ritorno ai peggiori cliché di una politica assistenzialista e ripiegata su se stessa".

"Oggi parliamo di giustizia insieme al vice ministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, coniugandola con il senso profondo del valore della libertà. Questa è una grande riforma di libertà, di garantismo e di fiducia nel cittadino. Dopo tutte le sofferenze vissute da Silvio Berlusconi, abbiamo raccolto e portato avanti la sua visione. La separazione delle carriere significa più libertà per l’individuo, più garanzie e una giustizia davvero più giusta", conclude.

