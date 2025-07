Roma, 22 lug. (Adnkronos) - "Oggi la maggioranza vota la riforma della giustizia, una riforma costituzionale unica nella storia che non abbia visto accogliere un solo emendamento. Vota per indebolire la magistratura, per controllare un potere dello Stato. Come tutte le destre non sopporta contrappesi e controlli, tutto ciò che frena una deriva autoritaria viene considerato un ingombro. Oggi è stata scritta una brutta pagina ma non è finita. Ci sono ancora alcuni passaggi parlamentari e poi il referendum. Toccherà agli italiani tutti fermare l’arroganza di chi è allergico alle regole e vuole piegare le istituzioni ai voleri di una parte, la propria, a destra. Non lo consentiremo". Così in una nota Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.