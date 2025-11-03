

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - Come voterò al referendum sulla giustizia? “Stiamo valutando e discutendo al nostro interno". Lo dice Maria Elena Boschi di Iv a Un Giorno da Pecora.

"Sappiamo che è una riforma che serve, sulla separazione delle carriere siamo sempre stati d’accordo, in sé è una cosa buona. Purtroppo per come l’ha scritta il governo Meloni rischia di ottenere l’effetto opposto di quello voluto, in alcuni casi rischia di esser inutile”. I conduttori hanno poi chiesto all’ospite in studio, Tommaso Cerno, cosa, secondo lui, amico della Boschi da lungo tempo, cosa potrebbe votare l’onorevole. “Voteranno ’si’’ perché non possono perdere il secondo referendum di fila…”, ha sentenziato il direttore de ‘il Tempo’. “Oppure potremmo portare sfiga alla Meloni, vediamo adesso...”, ha risposto scherzando Boschi.

Lei vuol dire che se votate ‘si’’, visto che siete degli esperti, portate ‘sfiga’ alla premier e la fate perdere… “Ovviamente sto scherzando - ha precisato la parlamentare di Italia Viva a Un Giorno da Pecora -, ora stiamo giocando tra di noi: questa è una riforma molto importante su cui dobbiamo scegliere seriamente cosa fare”.

