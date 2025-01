Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Sulla separazione delle carriere si rischia di fare il bis del premierato". Lo ha detto Enrico Borghi, capogruppo di Italia Viva al Senato, a Sky Tg 24.

"Ci siamo trovati un premierato che non era un premierato. Attenzione a non arrivare a un esito simile su un tema così delicato come la separazione delle carriere - ha spiegato -. Anche questa riforma ha una tara di fondo. E’ stata inserita in un pacchetto di maggioranza frutto di un patto leonino: Forza Italia ottiene la separazione delle carriere, la Lega l’autonomia differenziata, Fratelli d’Italia il premierato. Questo algoritmo funziona se tutte le sue componenti vanno avanti".

"Avendo già un problema sul tavolo con l’autonomia differenziata, che è stata scritta malissimo, il rischio è che si sia infilata la separazione delle carriere in un treno che potrebbe deragliare", ha concluso Borghi.