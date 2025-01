Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Questa riforma garantisce parità effettiva tra accusa e difesa nel processo penale. Forse sfugge che chi entra in un'aula di giustizia per essere processato, colpevole o innocente che sia, affronta un'esperienza dolorosissima. Il potere del giudice è enorme e l'imputato deve avere la certezza che chi deciderà sulla sua libertà personale, sul suo patrimonio o sulla sua reputazione sia davvero equidistante da pm e difensore. Il tema perciò è più concreto e generale di quanto si creda. Sa quante volte mi sono sentita chiedere perché durante le pause dell'udienza il giudice dà del tu solo al pm e non anche agli avvocati? Lo chiedono tutti gli imputati. Per loro non è affatto secondario che il giudice mostri di avere una confidenza particolare con l'accusatore". Lo afferma la senatrice della Lega Giulia Bongiorno, presidente della Commissione Giustizia del Senato, intervistata da 'La Stampa'.

"Riceviamo manifestazioni di sostegno -assicura- anche da parte della magistratura. Magari da coloro che non hanno mai fatto carriera perché tagliati fuori dal sistema correntizio. Alcuni motivano le critiche sostenendo che la riforma svilisce la magistratura: forse svilisce le ambizioni personali di qualcuno, ma di certo restituirà prestigio all'intera categoria nel momento storico di minor credibilità agli occhi dell'opinione pubblica. Solo se il cittadino crede alla terzietà del giudice tornerà a credere nella giustizia".