

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Le parole di Nordio sono scandalose e confermano che la riforma della separazione delle carriere è il compimento del disegno eversivo della loggia P2. Il ministro arriva persino a giustificare l’idea, sostenendo che sarebbe valida 'anche se l’ha detta Gelli'. Una posizione politicamente sconvolgente per chi dovrebbe difendere la Costituzione e non richiamare, neppure indirettamente, un progetto eversivo". Così in una nota Angelo Bonelli, deputato Avs e co-portavoce di Europa Verde.

"Ricordo che Licio Gelli guidava la P2, struttura segreta smascherata e sciolta dallo Stato proprio per il suo carattere destabilizzante e per il coinvolgimento nei principali scandali che hanno segnato la storia repubblicana: dalla strage di Bologna allo scandalo del Banco Ambrosiano, passando per il tentato golpe Borghese, il sequestro Moro e Tangentopoli. Evocare quel passato, invece di prenderne le distanze, è un fatto gravissimo".

"Questo governo sta mettendo a rischio l’equilibrio democratico del Paese. Gli italiani reagiranno: al referendum dobbiamo votare e bocciare senza esitazioni questa riforma per difendere la nostra democrazia".

