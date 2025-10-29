

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - “La riforma della giustizia del governo Meloni crea solo impunità. Vogliono mettere sotto controllo la magistratura ma non affrontano la lentezza del processo civile e penale. Per questo noi chiederemo il referendum e siamo convinti che i no vinceranno”. Così Angelo Bonelli, parlando ai cronisti nei pressi di Montecitorio.

