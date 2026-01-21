

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Le anticipazioni dell’inchiesta di Report sono gravissime per la qualità della democrazia nel nostro Paese. Scoprire l’esistenza di un software voluto da Palazzo Chigi capace di entrare da remoto nei computer dei magistrati allarma chiunque abbia a cuore lo Stato di diritto e la separazione dei poteri". Così Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde.

"La nota del ministro Carlo Nordio, invece di chiarire, conferma il punto più inquietante: il software esiste ed è operativo. Per quale ragione è stato installato un sistema che consente l’accesso remoto ai PC dei magistrati? Chi controlla chi, e con quali garanzie?".

"Dopo lo scandalo Paragon e i giornalisti spiati, ora tocca ai magistrati? È un salto di qualità gravissimo, da democrazia illiberale. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni smetta di fuggire e venga immediatamente in Parlamento a spiegare. Il silenzio non è più tollerabile. La giustizia non può essere sorvegliata dal potere esecutivo: sarebbe la fine dello Stato di diritto e l’inizio del governo degli spioni".

