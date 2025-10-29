

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - “Io penso che l’atteggiamento del ministro Nordio e le sue affermazioni all’uscita dall’Aula, dopo una discussione generale così profonda siano davvero molto gravi. Siamo di fronte ad un ministro della Giustizia irrispettoso del Parlamento e della nostra Costituzione". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia commenta a ‘Live’, su Rainews24, alcune affermazioni del ministro Nordio.

"Per ben due letture abbiamo chiesto in tutti i modi, utilizzando tutte le procedure parlamentari possibili, di aprire un confronto e soprattutto di non far passare alla storia questa riforma come la prima vera forzatura del governo rispetto al Parlamento. Questa proposta è una proposta del governo, è stata presentata dal ministro Nordio due anni fa e nelle Commissioni Affari costituzionali e giustizia – non avevo mai sentito tanta arroganza da parte sua – ‘questa è e questa dovete votare’. E dal quel momento in poi c’è stato solo un obbedire da parte della maggioranza parlamentare al governo".

"Non c’è mai stato un solo emendamento della maggioranza, non hanno mai aperto ad una nostra proposta. E oggi Nordio dopo due anni di iter di una riforma costituzionale imposta dal governo, non replica in aula e non trova di meglio che definire, con arroganza, la discussione in aula una ‘litania petulante’”.

