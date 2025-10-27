

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Le affermazioni del deputato Bonelli in merito alla riforma della giustizia sono prive di fondamento e rivelano una visione distorta e faziosa del nostro impegno per modernizzare il sistema giuridico italiano. Questa riforma non è un regalo ai potenti, come affermato da Bonelli, ma un passo necessario verso un sistema più equo ed efficiente, in cui il diritto di ogni cittadino è tutelato senza distinzioni". Così il senatore di Fratelli d'Italia Gianni Berrino, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Giustizia a Palazzo Madama.

"Il nostro obiettivo - prosegue - è rendere la giustizia più accessibile, veloce e funzionale. Non ci sono spazi di impunità, ma misure concrete per garantire che la giustizia non sia più un lusso per pochi, ma un diritto per tutti. La semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti sono esattamente le risposte che servono per ridurre i tempi e migliorare l’efficienza del sistema, sia civile che penale. La riforma non intende proteggere alcun privilegio, ma si propone di ridurre le disuguaglianze e le lungaggini che oggi affliggono il sistema giudiziario".

"La verità è che questa riforma è un passo fondamentale per un’Italia più giusta, dove non ci sono cittadini di serie A e di serie B, ma dove tutti, dal più ricco al più povero, possono sperare in una giustizia che funzioni davvero. Non per ultimo l’ultima sentenza che è durata 30 anni ovvero le accuse a Berlusconi, ne sono l’esempio lampante che la riforma della giustizia è davvero necessaria", conclude.

