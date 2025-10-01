

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione del dl giustizia, che ha come obiettivo principale quello di rafforzare la sicurezza nei nostri centri urbani. Si tratta di un provvedimento a cui il governo, e tutta la maggioranza, ha lavorato molto e che va incontro alle richieste dei cittadini e dei tanti sindaci che ogni giorno sul territorio si impegnano per combattere la criminalità, sempre più preoccupati per la tutela della vivibilità quotidiana". Così in una nota Gianni Berrino, senatore di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Giustizia.

"Sorprende, ma non troppo, l’atteggiamento del sindaco di Genova Salis, poiché da un lato chiede più sicurezza, scaricando la responsabilità esclusivamente sul governo, dall’altro dimentica che la coalizione che l’ha sostenuta, e della quale fa un vanto, ha ostacolato in ogni modo possibile proprio quel decreto che oggi, grazie al voto del Senato, diventa finalmente realtà. Una contraddizione evidente, che dimostra come troppo spesso prevalga la polemica politica, per provare a chiamarsi fuori dalle responsabilità, rispetto all’interesse concreto dei cittadini. Fratelli d’Italia invece sa che avere responsabilità di questo tipo è un privilegio, ed intende in tutti i modi tutelare le tante comunità locali e tutti i cittadini che chiedono sicurezza", conclude.

