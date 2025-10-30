

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Palamara non c'è più, ma il sistema in gran parte è rimasto". Lo ha affermato il senatore di Fratelli d'Italia Alberto Balboni, presidente della commissione Affari costituzionali del Senato e relatore del ddl di riforma della giustizia approvato oggi al Senato, ospite del 'Salone della Giustizia'

