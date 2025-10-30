

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - Accedere ai riti alternativi "è una grande scommessa che finora in questi trent'anni e passa in cui è stato in vigore questo codice" di procedura penale "è stata più persa che vinta". Lo ha affermato il senatore di Fratelli d'Italia Alberto Balboni, presidente della commissione Affari costituzionali del Senato e relatore del ddl di riforma della giustizia approvato oggi, ospite del 'Salone della Giustizia'.

