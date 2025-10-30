

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "L'opposizione ha tutto l'interesse a politicizzare questo scontro referendario, quindi Nordio un po' si illude che il dibattito sarà nel merito. L'opposizione sa bene che se si confronta nel merito non ha argomenti, quindi cercherà di sfruttare questo referendum dicendo che è in pericolo la democrazia, che noi vogliamo sottoporre i magistrati al controllo del potere politico, tutta roba che nella riforma non è scritta, quindi sarà esclusivamente propaganda. Ma è l'unico modo che hanno per sperare di vincere questo referendum, portarlo sul piano dello scontro politico. Se rimarranno nel merito sanno che perderanno". Lo ha affermato il senatore di Fratelli d'Italia Alberto Balboni, presidente della commissione Affari costituzionali del Senato e relatore del ddl di riforma della giustizia approvato oggi, ospite del 'Salone della Giustizia'.

