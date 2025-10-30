

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - Nessuna intenzione di intervenire sul''obbligatorietà dell'azione penale, che "è un principio che è in Costituzione. Ci sono già dei criteri fissati dai giudici stessi per stabilire se in determinate situazioni si debba dare la precedenza ad un determinato procedimento penale riguardante un determinato reato che crea più allarme sociale rispetto ad un altro". Lo ha affermato il senatore di Fratelli d'Italia Alberto Balboni, presidente della commissione Affari costituzionali del Senato e relatore del ddl di riforma della giustizia approvato oggi, ospite del 'Salone della Giustizia'.

