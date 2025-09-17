

Roma, 17 set (Adnkronos) - "Azione vota favorevolmente il provvedimento sulla separazione della carriere, ma si tratta di un sì stentato e amaro per la metodologia con cui è stato portato in aula". Lo ha detto Antonio D’Alessio, deputato di Azione, in aula alla Camera nella discussione sulla riforma della giustizia.

"Siamo favorevoli nel merito, perché finché esiste l’obbligatorietà dell’azione penale, come ci è stato assicurato dal ministro Nordio, non c’è una sottoposizione della pubblica accusa al ministero: se questo principio fosse stato messo in discussione, avremmo sicuramente fatto le barricate”, ha spiegato.

"Ciò che non abbiamo apprezzato è stato l’atteggiamento di chiusura del governo: già in prima lettura si è parlato di un testo blindato, senza la possibilità di contribuire a una riforma che meritava qualche riflessione in più. Il Parlamento non può ridursi a certificatore formale delle riforme. In generale, il clima con cui è avvenuto il dibattito non è costruttivo, anche nei confronti di chi chiede delle garanzie processuali in un’ottica di riequlibrio, per poi essere tacciato di volere annientare l’autonomia della magistratura. Servirebbe un confronto rispettoso”, ha detto ancora D'Alessio.



