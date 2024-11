Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "Il Giubileo è vicino e Roma sta rischiando la paralisi. Una soluzione esiste: incentiviamo lo smart working e riduciamo il traffico". Con queste parole Linda Meleo, capogruppo del Movimento 5 stelle nel consiglio comunale di Roma, e Francesco Silvestri, capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera, lancia un video in cui chiariscono ancora la necessità di attivare lo smart working per il prossimo anno, a Roma.

"Il Movimento 5 stelle in comune, in regione, in Parlamento - dice Silvestri nel video - si sta occupando di questa tema: aumentare per quest'anno lo smart working a Roma è vitale per evitare la paralisi della città. Ovviamente non è l'unica soluzione, ma una delle più importanti, soprattutto in un contesto politico che sta facendo troppo poco".