Roma, 25 mar. (Adnkronos) - La Camera ha approvato il ddl che contiene misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025. I voti a favore sono stati 145, i contrari 38 e 56 astenuti. Iv, Azione e Pd si sono astenuti, mentre M5s e Avs hanno votato contro. Il testo va al Senato.