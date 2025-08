Roma, 3 ago. (Adnkronos) - “Papa Leone, in questo giorno giubilare, ha toccato i nostri cuori e sollecitato le nostre menti con un messaggio universale per i giovani di tutto il mondo, esortandoli ad aspirare a cose grandi, a non accontentarsi, a non avere paura. È un richiamo potente, che riguarda non solo loro, ma anche noi adulti”. Lo dice Beatrice Lorenzin, vicecapogruppo del Pd al Senato.

“Come politica, ma soprattutto come madre, sento forte il dovere -aggiunge- di ricordare che i sogni dei ragazzi hanno bisogno del nostro esempio, della nostra guida. Se desideriamo per loro una vita piena di senso, se vogliamo che non abbiano paura di sognare e costruire un mondo e un pianeta migliori per le prossime generazioni, dobbiamo offrire loro radici solide e orizzonti ampi: attraverso azioni e politiche che guardino al futuro con la generosità di chi deve pensare al domani, l’impegno della scuola, la forza dell’educazione e aiutando noi famiglie a comprendere le sfide del nostro tempo. Sta a noi mettere in campo strumenti concreti, educativi, relazionali e culturali, che permettano loro di esprimere al meglio il proprio potenziale".

"Ai giovani -conclude Lorenzin- dico di non smettere mai di cercare il bene. A noi adulti, di continuare a meritare la loro fiducia. Facciamo tutto il possibile per costruire un futuro all’altezza dei loro e dei nostri sogni”.