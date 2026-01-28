

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - “Da tempo governo, istituzioni e federazioni sportive stanno lavorando nel promuovere il nostro bel paese attraverso l’organizzazione di eventi sportivi di rilevanza internazionale” Parlando di triathlon “la nostra federazione è, insieme alla Spagna, la più grande organizzatrice di eventi internazionali”. Lo ha detto Riccardo Giubilei, presidente della Fitri, Federazione Italiana Triathlon, alla presentazione di "Triathlon Experience" che si è tenuta oggi presso la sede del Coni di Roma. Si tratta di un progetto strategico diviso in quattro tappe che unisce sport, turismo e valorizzazione del territorio, portando l’Italia al centro del grande triathlon internazionale. Attraverso questi appuntamenti, la Fitri intende promuovere il triathlon non solo come disciplina sportiva, ma come strumento di scoperta delle eccellenze paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche italiane, dalle città d’arte alle coste, dalla montagna alle aree interne.

“Il triathlon – prosegue Giubilei - si sposa perfettamente con le caratteristiche della nostra bella Italia. È uno sport outdoor che valorizza al meglio, nell'ambito delle tre discipline, il nuoto, la bicicletta e la corsa, tantissime e splendide località”. Da qui Triathlon Experience, che farà tappa a Padola (Bl), Alghero (Ss), Taranto e Roma, si propone come mezzo di promozione: “È importante il connubio che c’è tra l’attività agonistica di livello e la promozione delle migliori località italiane. Bisogna continuare a investire in questo per raggiungere con una comunicazione funzionale e ficcante i più disparati luoghi del mondo”.

“Avremo una rappresentanza dei 152 paesi del mondo che praticano il triathlon. Atleti, sportivi e tecnici da tutto il mondo verranno in Italia, gareggeranno e porteranno con sé le immagini splendide di un paese pronto ad ospitare gli eventi sportivi di qualità, pronto ad investire sul connubio turismo e sport” conclude Giubilei.

