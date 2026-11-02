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Roma, 2 nov. (Adnkronos) - Un focus di approfondimento e confronto tra le Autorità di bacino distrettuali italiane sulle tematiche e le azioni più rilevanti che riguardano la gestione integrata della risorsa idrica e l’incidenza che le stesse decisioni degli enti chiamati alla pianificazione hanno nei diversi territori e nelle comunità servite. Sarà questo uno dei principali incontri che si terrà nell’ambito di Ecomondo 2026 alla Fiera di Rimini presso l’Agorà Malatesta – Environmental Monitoring (Area Hall B8 giovedì 5 novembre a partire dalle ore 10) e che vedrà protagonisti i segretari generali delle Autorità distrettuali su invito ed organizzazione da parte di Adbpo, Arera, Università Politecnica delle Marche e Comitato tecnico scientifico Ecomondo.

Nell’ambito del workshop 'Ripristinare il ciclo dell’acqua attraverso la governance di bacino: nature based solution, gestione delle crisi, prevenzione dell’inquinamento e biodiversità' si terrà la Tavola Rotonda sul tema 'Costruire bacini idrografici resilienti attraverso una governance integrata', che approfondirà il riutilizzo delle acque reflue depurate, i bilanci idrici e indicatori M0 su sistemi di monitoraggio e disponibilità della risorsa, Nature based solutions e tutela della biodiversità, siccità e Osservatori permanenti sugli utilizzi idrici, programmazioni triennali e ruolo e funzioni delle stesse Autorità distrettuali. La Tavola Rotonda sarà anticipata dall’intervento del segretario generale di Adbpo Alessandro Delpiano; Giuseppe Travia, direttore generale del Mase; Alessandro Bratti, Arera; Stefano Mariani, Ispra e Gaia Rodriguez, Utilitalia.

Di seguito, al centro del dibattito, moderato dal giornalista Andrea Gavazzoli, alcuni dei temi prioritari sulla gestione della risorsa idrica che consentiranno ai Segretari Generali di aggiornare e valorizzare le diverse esperienze maturate nelle varie aree e bacini idrografici del nostro paese: interverranno Alessandro Delpiano (Autorità di Bacino Distrettuale del Po), Gaia Checcucci (Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale), Marco Casini (Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale), Vera Corbelli (Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale), Marina Colaizzi (Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali) e Costantino Azzena (Autorità di Bacino Distrettuale della Sardegna). Info e iscrizioni all’evento sul portale di Ecomondo: ecomondo.com/it .

