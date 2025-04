PHOTO





Roma, 9 apr. - (Adnkronos) - Il 2024 "è stato un anno importante, di grandi mobilitazioni, con la Cgil impegnata in campagne importanti - dall'autonomia differenziata allo sciopero generale di fine 2024 - un anno impegnativo. A fronte di questo impegno, abbiamo registrato un aumento rilevante del consenso nei confronti della Cgil, un dato che non registravamo da diversi anni". Così il segretario organizzativo della Cgil Luigi Giove, presentando i dati del tesseramento 2024.

Giove sottolinea uno tra tutti i numeri: "mezzo milione di iscritti under 35, +5,98% sul 2023: non so se esiste un'altra organizzazione che possa vantare questo dato".

L'app della Cgil, digitacgil (www.digitacgil.it) "a noi risulta essere l'app sindacale più diffusa in Europa, con oltre 371mila persone già registrate, 53mila nuovi utenti nel 2024, 3-400 registrazioni nuove al giorno". A fornire i numeri della app è il segretario organizzativo della Cgil Luigi Giove, in occasione della presentazione dei dati del tesseramento.

L'app, spiega, consente non solo di ricevere la tessera digitale ma anche di ottenere informazioni, utilizzare servizi, svolgere alcune pratiche in forma digitale e conservare tutte le pratiche su device. "Pensiamo a un sindacato digitale e proattivo - sottolinea Giove - che sulla base delle informazioni che raccoglie tra le persone, si attiva e promuove diritti".