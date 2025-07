Milano, 17 lug. (Adnkronos) - “Siamo partiti andando ad approfondire le tematiche della socialità, da sempre al centro dei nostri valori, e abbiamo capito come i consumatori, soprattutto i giovani, siano sempre di più alla ricerca di socialità. Lo ha detto all’Adnkronos Michela Filippi, Marketing Director di Heineken Italia, commentando i risultati di una ricerca condotta con AstraRicerche nell’ambito della campagna ‘Together’ volta ad esplorare come Gen Z e Millennials vivono oggi la socialità.

Dall’indagine emerge il desiderio dei giovani di vivere una dimensione sociale sempre autentica. Oltre 3 intervistati su 4 prediligono socializzare in luoghi fisici. Tuttavia, non sempre la socialità è sempre vissuta da tutti con serenità. I giovani sono spesso “quasi chiusi in una bolla sociale che non si riesce a espandere, un po’ per il timore del giudizio degli altri, un po’ per la carenza di tempo”, sottolinea Filippi.

In questo contesto Heineken, che da sempre riconosce il valore delle connessioni genuine in una società permeata dalla tecnologia, con i suoi brand si impegna a creare esperienze che vadano oltre il semplice consumo, valorizzando i momenti di condivisione e rafforzando il ruolo sociale della birra nella vita quotidiana. “Basti pensare a Birra Moretti, che da sempre mette al centro la socialità - ricorda Filippi - quella convivialità informale in cui si può essere se stessi senza filtri, naturalmente intorno alla tavola. Perché il connubio tra birra, cibo e socialità informale è quello che rende unica questa esperienza che deve essere autentica, senza filtri sociali. Ma anche una marca internazionale globale come Heineken ha un ruolo fondamentale in questo - specifica - Basti pensare a iniziative come The Boring Phone, lo scorso anno, un cellulare noioso che potesse solo fare o ricevere telefonate. Un modo per stimolare i giovani a riscoprire la socialità più reale, autentica. O il Bar Dating, pochi mesi fa - aggiunge - Il bar è da sempre, nella cultura italiana, un luogo di confronto e di socialità in cui anche generazioni diverse possono scambiare connessioni reali. Abbiamo quindi creato una app che permette ai giovani consumatori di scoprire bar nuovi, così da poter arrivare anche a persone nuove. Modi diversi di utilizzare la socialità insieme alla parte digitale. Perché il digitale può aiutare a costruire una connessione sociale nuova - conclude - e una connessione autentica di socialità”.