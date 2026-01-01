

Roma, 1 gen (Adnkronos) - "All’inizio del nuovo anno, la Giornata Mondiale della Pace richiama valori che interpellano le coscienze di tutti. I conflitti in corso nel mondo rappresentano una ferita dolorosa, ancora aperta e in attesa di essere rimarginata. Ringrazio il Santo Padre per il suo appello a una pace disarmata e disarmante, che invita a una riflessione profonda e indica, in questa complessa fase storica, la via di un impegno da portare avanti con determinazione per un mondo libero da odio, violenza e conflitti". Lo dice il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana.

