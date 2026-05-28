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Roma, 28 mag. (Adnkronos Salute) - "Quella di oggi è un’occasione preziosa per manifestare a tutti voi il ringraziamento del Governo per l’encomiabile impegno che l’Associazione italiana sclerosi multipla porta avanti da tempo, con generosità e tenacia, al fianco delle persone affette da questa patologia e delle loro famiglie. Impegno che questo Governo ha sempre riconosciuto e che ha scelto di ribadire anche in vista della prossima Giornata mondiale. Abbiamo raccolto, infatti, la vostra proposta e il 30 maggio la facciata principale di Palazzo Chigi si illuminerà di rosso per sensibilizzare ancora di più i cittadini sull’importanza della sfida che affrontiamo". Lo scrive la premier Giorgia Meloni in un messaggio inviato all'Aism in occasione della celebrazione della Giornata mondiale della sclerosi multipla 2026 alla Camera dei deputati.

La sclerosi multipla "ha ricadute profonde sulla salute e sulla sfera sociale ed economica dei malati e dei loro cari - ha ricordato Meloni -. È una sfida complessa per il Servizio sanitario nazionale, che richiede determinazione e un impegno concreto in termini di ricerca e innovazione. Con questa convinzione, in questi anni, abbiamo sostenuto con forza le attività degli Irccs in ambito neurologico e riabilitativo, con uno stanziamento di oltre trenta milioni di euro per le patologie altamente invalidati di tipo neurologico. Con lo stesso impegno, investiamo nel rafforzamento dei servizi per garantire un'assistenza adeguata e personalizzata. Ed è quello che stiamo facendo, per rendere la sanità della nostra Nazione sempre più vicina alle persone, pronta a prendersi cura dei bisogni dei malati e dei suoi familiari".

"In questa direzione vanno anche gli investimenti del Pnrr per una sanità sempre più di prossimità e capace di portare le cure a casa dei pazienti, specialmente quando si tratta dei più vulnerabili. E prossimità vuol dire anche potenziamento della telemedicina: abbiamo raggiunto il target fissato dal Pnrr e oggi gli assistiti con servizi di telemedicina sono già più di mezzo milione. E questi non sono numeri, sono pazienti fragili che oggi possono contare su un Servizio sanitario più vicino ed efficiente. Ma sappiamo bene - ha poi concluso la premier - che l’impegno al fianco di chi soffre di sclerosi multipla vuol dire anche sostenere e promuovere una cultura dell'inclusione e della solidarietà per superare barriere e pregiudizi che ancora toccano chi vive questa malattia. Abbiamo di fronte a noi ancora tanti obiettivi da raggiungere: diritti, inclusione sociale, accesso alle cure e qualità della vita. Continueremo ad andare avanti in questa direzione, con tutti gli strumenti a nostra disposizione, insieme alla comunità scientifica, alle associazioni dei familiari e al Terzo settore".

