Roma, 30 apr. (Adnkronos Salute) - La Regione Lazio celebra la Giornata mondiale dell'igiene delle mani alll'Inmi Spallanzani Irccs di Roma con un 'Confronto su metodi, strumenti e risultati a quattro anni dall'adozione del Piano di Intervento Regionale'. Lunedì 5 maggio alle 9, presso l'Istituto di via Portuense, si riuniranno i referenti delle aziende sanitarie e degli enti del Servizio sanitario regionale per condividere lo stato di attuazione delle raccomandazioni in tema di igiene delle mani e per fare il punto sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni, comprese quelle causate da microrganismi resistenti agli antibiotici e quelle correlate all'assistenza (Ica). La Regione Lazio, lo Spallanzani e tutte le aziende sanitarie laziali sono impegnate in un piano straordinario di formazione sulle infezioni ospedaliere rivolto a tutto il personale sanitario e non sanitario degli ospedali, come previsto nell'ambito dell'Investimento 2.2 del Pnrr M6C2. Nel Lazio il programma curato dal Centro di formazione permanente in sanità dello Spallanzani coinvolge 16.506 operatori di tutte le aziende sanitarie.

I lavori del convegno saranno aperti da Cristina Matranga, direttore generale dello Spallanzani. Diversi i temi trattati: 'Contrasto dell'antibiotico-resistenza: dal Piano regionale della prevenzione al Prcar 2022-2025', Paola Scognamiglio - Area Promozione della Salute e Prevenzione; 'Monitoraggio regionale del consumo di soluzione idroalcolica: risultati, criticità e prospettive', Francesco Vairo - responsabile Seresmi Inmi Spallanzani; 'L'igiene delle mani e l'utilizzo dei guanti monouso', Vincenzo Puro; 'Il governo del rischio infettivo: risultati preliminari del progetto regionale Mappatura del rischio sanitario', Giuseppe Sabatelli - Centro regionale Rischio clinico. A seguire saranno le aziende sanitarie ad offrire le loro riflessioni con gli interventi di Maria De Giusti per il Policlinico Umberto I, Marta Ciofi degli Atti per l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Loredana Sarmati per il Policlinico Tor Vergata, Giuseppe Vetrugno per il Policlinico A. Gemelli, Cosmo Del Borgo per l'Asl di Latina. I lavori saranno conclusi da Andrea Urbani, direttore della direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria.

"L'igiene delle mani è una procedura tanto semplice quanto importante - sottolinea il Dg Matranga - Credo che i cittadini abbiano colto appieno l'importanza di questa pratica, con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica, durante la pandemia da Covid-19. L'importanza della giornata per gli operatori sanitari si lega alla rilevanza delle infezioni associate all'assistenza sanitaria acquisite dai pazienti durante la loro permanenza in ospedale o in altri contesti sanitari, con rischi ancora troppo elevati per alcune categorie di interventi e impatto significativo sugli esiti delle cure, generando peraltro una spesa sanitaria aggiuntiva. Siamo chiamati a promuovere la corretta igiene delle mani per prevenire le infezioni, tutelare noi stessi e aiutare il servizio sanitario".