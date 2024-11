PHOTO





Roma, 15 nov. (Adnkronos Salute) - In prima linea nella lotta contro il diabete, Consulcesi, impegnato a potenziare l'accesso alla formazione di qualità per tutti i medici, in occasione della Giornata mondiale del diabete ha reso disponibile gratuitamente l'accesso al corso Ecm online 'L'algoritmo terapeutico del diabete mellito 2', che è stato realizzato in collaborazione con esperti endocrinologi e offre un aggiornamento completo e avanzato per il trattamento della patologia. Il corso punta proprio a fornire una guida strutturata e personalizzata alla gestione clinica della patologia. Le linee guida più recenti sottolineano la necessità di un approccio terapeutico graduale, che parta dalla modifica degli stili di vita fino alla prescrizione di farmaci specifici solo quando necessario. L'algoritmo terapeutico, oggetto dell'Ecm, permette una personalizzazione delle cure tenendo conto di aspetti come l'età del paziente, la presenza di comorbidità e le sue fragilità, mirando a ridurre i livelli di glicemia e prevenire le complicanze.

Il tipo 2 - ricorda una nota - rappresenta circa il 90% dei casi di diabete, una vera e propria epidemia che interessa milioni di persone. In Italia, il 6% della popolazione, quasi 4 milioni, convive con questa condizione, e i numeri sono destinati a salire. Il diabete di tipo 2, legato principalmente a insulino-resistenza e deficit di secrezione di insulina, è associato a un rischio elevato di complicanze cardiovascolari, insufficienza renale, cecità e amputazioni. Sebbene la patologia abbia un'origine multifattoriale, giocano un ruolo cruciale obesità, familiarità e stili di vita sedentari. Molti studi indicano che la prevenzione primaria e l'adozione di abitudini salutari, come un'alimentazione equilibrata e l'esercizio fisico costante, possono ridurne del 60% l'incidenza. Negli ultimi anni, la ricerca ha portato a importanti innovazioni terapeutiche. Farmaci come gli analoghi di Glp-1 e le gliflozine hanno dimostrato notevoli risultati nella prevenzione cardiovascolare, rivoluzionando l'approccio al trattamento del paziente diabetico. Questi farmaci permettono di migliorare il controllo glicemico e, allo stesso tempo, riducono il rischio di eventi avversi come ipoglicemia e problemi cardiovascolari, soprattutto nei pazienti più fragili.

Il corso gratuito curato da Valerio Renzelli, medico specialista in Endocrinologia e Malattie del metabolismo e Research Fellow presso l'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, è stato sviluppato in partnership con l'Associazione medici endocrinologi (Ame).

Oltre ai 2 crediti, il corso offre un approfondimento scientifico aggiornato sulle terapie e sugli algoritmi terapeutici per la gestione del diabete di tipo 2, considerando le comorbidità e la prevenzione delle complicanze.

