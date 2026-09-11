

Roma, 11 set. (Adnkronos Salute) - Il 17 settembre, Giornata mondiale della sicurezza del paziente indetta dall'Oms e dedicata quest'anno alle malattie croniche, Roma ospiterà a Palazzo Rospigliosi Safe-T 2026 – Saving lives together, evento promosso da Accurate, società del gruppo Digit'Ed, con la partecipazione di istituzioni, società scientifiche e aziende farmaceutiche e biomedicali. Al centro della giornata - informa una nota - la riforma del sistema Ecm: il nuovo Programma nazionale Ecm 2026 riconosce per la prima volta la simulazione clinica come tipologia formativa autonoma, con il valore più alto di crediti dell'intero sistema (tre crediti Ecm per ogni ora di formazione). "La sicurezza delle cure è una priorità strategica imprescindibile per l'intero sistema sanitario" dichiara Patrizia Angelotti, Ceo di Accurate. Tra i partecipanti anche Renato Loiero, consigliere del Presidente del Consiglio.

Secondo l'Oms - riferisce la nota- sono 134 milioni gli eventi avversi ogni anno nei Paesi a basso e medio reddito, la simulazione clinica può ridurre il rischio fino al 37%. In 15 anni Accurate ha formato oltre 25.000 professionisti, realizzato più di 1.000 percorsi Ecm, progettato 100 centri di simulazione e prodotto oltre 70 pubblicazioni scientifiche - si legge - Nel corso dell'evento sarà illustrato anche il percorso per le prime certificazioni italiane dedicate all'esperto istruttore in Simulazione in medicina e al medico estetico esperto in Ecografia del volto.

Attesi, tra gli altri, Luciano Ciocchetti, presidente Intergruppo parlamentare One Health, Maria Rosaria Campitiello, Capo Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie, Gianfranco Nicoletti, presidente della Sezione per la Ricerca Sanitaria del Cts, ministero della Salute, Lorena Martini, direttore Uoc Formazione Ecm di Agenas, Carlo Riccini, direttore generale Farmindustria.

Per iscrizioni e programma completo: https://simulahub.corsizio.com/event/69e68a41b419d8d61135c471



