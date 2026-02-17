

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "La scomparsa di Giovanna Casadio lascia un enorme vuoto non solo nel giornalismo italiano ma nel cuore di tutti coloro che l’hanno conosciuta e stimata . Ne ho potuto apprezzare la correttezza e il garbo in questi anni di politica tra Bruxelles e Roma . Mancherà molto. Mi stringo con sincero affetto ai famigliari ed alla redazione di Repubblica". Così l’eurodeputata del Pd, Irene Tinagli.

