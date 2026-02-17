

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - “Apprendo con dolore della scomparsa di Giovanna Casadio ed esprimo profondo cordoglio anche a nome di tutta la comunità democratica. Giornalista attenta, rigorosa e appassionata, saggista, donna colta e gentile. Ci mancherà molto. Siamo vicini ai suoi familiari, alle colleghe e ai colleghi e a tutte e tutti quelli che le hanno voluto bene”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein.

