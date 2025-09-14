

Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Desidero esprimere la mia piena solidarietà a Maurizio Mervar, giornalista del TGR Rai Friuli Venezia Giulia, vittima di una vile aggressione durante il suo lavoro a Ronchi dei Legionari. Colpire un cronista significa colpire la libertà di stampa e il diritto dei cittadini a essere informati: principi che costituiscono il cuore della nostra democrazia". Lo dichiara Sandra Savino, sottosegretario all’Economia e alle Finanze e segretario regionale di Forza Italia in Friuli Venezia Giulia.

"Episodi come questo sono inaccettabili e vanno condannati con fermezza e senza ambiguità. Chi brandisce la violenza per tentare di mettere a tacere la cronaca non fa che tradire i valori stessi di una comunità civile. Al giornalista e a tutta la redazione del TGR Rai FVG va il mio pensiero e la mia vicinanza. È fondamentale che tutti, a ogni livello, ribadiscano il valore della libertà di stampa e il rispetto di chi ogni giorno lavora con professionalità al servizio della verità e dei cittadini".

