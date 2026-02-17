

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - “Ricordo con immenso affetto la giornalista e la donna piena di talento e passione . Giovanna Casadio è stata una signora del giornalismo, una professionista dotata di raffinatezza e acume politico . Mancherà la sua firma e ancora di più il suo sorriso . Alla sua famiglia e alla redazione di Repubblica le mie più sentite condoglianze". Così in una nota l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti.

