

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Il Governo recepirà ovviamente entro i termini previsti la Direttiva europea che punta a contrastare le azioni e le querele temerarie, apportando le modifiche che sono necessarie al nostro ordinamento, che però non sono molte, perché il nostro ordinamento, come si sa e come ho già detto, sanziona già l'abuso del processo, sanziona già le liti temerarie, così come già disciplina i riti accelerati, la soccombenza virtuale in caso di rinuncia alla domanda o agli atti del giudizio". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di inizio anno.

