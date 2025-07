Roma, 30 lug. (Adnkronos) - A "Gaza si pretende di oscurare la realtà in atto. Impedire ai giornalisti di svolgere la propria funzione è imperdonabile. I giornalisti uccisi in questa come in altre guerre sono martiri della causa della libertà di informazione". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia del Ventaglio.