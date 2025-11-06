

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Il ministro Nordio ha sfornato un'altra interpretazione fantasiosa secondo cui la temerarietà delle querele infondate sarebbe un concetto vago e il suo governo ha dato parere contrario agli emendamenti, tra cui quello a mia prima firma, per recepire nella legge di delegazione europea la direttiva sulle querele temerarie (Slapp). Quindi il governo Meloni dice no al Ddl del M5s, a prima firma della senatrice Lopreiato, che punta a tutelare i giornalisti dalle querele intimidatorie, e pone il nostro paese in contrasto con la normativa europea". Così il deputato M5s Federico Cafiero De Raho, vice presidente delle commissioni Giustizia e Antimafia.

"Queste due azioni vanificano le varie solidarietà arrivate dal governo verso Sigfrido Ranucci e altri giornalisti liberi, trasformandole così in vuota retorica. Se non si contrastano le azioni giudiziarie intimidatorie che certi esponenti influenti muovono contro i giornalisti scomodi, non si muove un passo a difesa della libera stampa ma si continua a farle terra bruciata intorno", conclude.

