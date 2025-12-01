

Roma, 1 dic (Adnkronos) - "Il Partito Democratico ribadisce il proprio impegno a difesa della libertà di informazione e delle giornaliste e dei giornalisti che quotidianamente svolgono un ruolo fondamentale per la democrazia. Ricordiamo che, con un emendamento a mia prima firma, come PD abbiamo chiesto al Parlamento di recepire quanto prima la direttiva europea contro le querele temerarie di carattere intimidatorio rivolte ai cronisti". Lo dice Piero De Luca, deputato del Pd e capogruppo in commissione Affari europei della Camera.

"Per mesi la destra ha scelto di ignorare questa esigenza, voltandosi dall’altra parte di fronte a un tema cruciale per la tutela dell’informazione libera. Solo negli ultimi giorni il governo ha finalmente dato il via libera a una nostra proposta di modifica dell’ordinamento, volta a rafforzare le protezioni per i giornalisti. Un passo avanti importante, che deve però tradursi rapidamente in norme efficaci e pienamente operative -aggiunge-. Il Partito Democratico continuerà a battersi perché ogni forma di intimidazione giudiziaria venga contrastata con strumenti chiari, certi e funzionanti".



