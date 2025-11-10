

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "L'insofferenza del governo, di questa maggioranza verso la libertà e l'autonomia dei giornalisti e anche dei giudici, è diventata cronica e ormai palese. Credo non ci sia un presidente del Consiglio che si sottrae a una conferenza stampa con i giornalisti per circa 300 giorni e che poi incontra Trump e si vanta di non rispondere ai giornalisti". Lo ha detto il leader M5S, Giuseppe Conte, in aula alla Camera presentando la mozione con Pd e Avs sulla liberà di stampa.

"Lo stato dell'informazione italiana non è mai stato eccellente, ma certo oggi siamo in uno stato pessimo. Tutti gli interstizi della tv pubblica sono stati occupati da questa maggioranza e in particolare dal governo. Hanno grandissima influenza sulle maggiori Tv commerciali e addirittura abbiamo parlamentari di questa maggioranza che possiedono tre testate che ogni giorno bastonano l'opposizione".

"Allora di qui la nostra mozione per rafforzare il pluralismo dell'informazione e tutelare i giornalisti. In particolare chiediamo che sia assolutamente sbloccata la legge contro le querele temerarie e dobbiamo assolutamente liberare la Rai. Abbiamo bisogno di garantire autonomia e indipendenza ai giornalisti".

